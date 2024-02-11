Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский теннисист не смог выйти в финал турнира во Франции

Хачанов уступил Димитрову в полуфинале турнира в Марселе

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинальном матче турнира ATP-250 в Марселе (Франция) уступил представителю Болгарии Григору Димитрову со счетом 7:6, 4:6, 6:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 58 минут. Российский теннисист выполнил десять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки.

Теперь в финале турнира во Франции Димитров встретится с встретится с 21-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Он в своем полуфинальном поединке одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача 6:4, 6:4.

Хачанов является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде. В 2021 году он стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов занимает 18-е место (1910 очков), Димитров – 13-й (2785 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9855 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 9255 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (8765 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5050 очков).

Ранее Рублева назвали главным прорывом среди российских теннисистов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами