Российский теннисист не смог выйти в финал турнира во Франции

Российский теннисист Карен Хачанов в полуфинальном матче турнира ATP-250 в Марселе (Франция) уступил представителю Болгарии Григору Димитрову со счетом 7:6, 4:6, 6:7.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 58 минут. Российский теннисист выполнил десять эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил три двойные ошибки.

Теперь в финале турнира во Франции Димитров встретится с встретится с 21-й ракеткой мира из Франции Уго Умбером. Он в своем полуфинальном поединке одолел польского теннисиста Хуберта Хуркача 6:4, 6:4.

Хачанов является серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в одиночном разряде. В 2021 году он стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной России.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) Хачанов занимает 18-е место (1910 очков), Димитров – 13-й (2785 очков). Лидировать продолжает серб Новак Джокович (9855 очков). Вторым идет испанец Карлос Алькарас, набравший 9255 очков. Тройку замыкает Даниил Медведев (8765 очков). Пятым идет Андрей Рублев (5050 очков).

Ранее Рублева назвали главным прорывом среди российских теннисистов.