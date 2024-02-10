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Названы виновные в дисквалификации Валиевой

Олимпийская чемпионка Ишмуратова о деле Валиевой: больше вопросов к ее окружению

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Александр Вильф/РИА Новости

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова поделилась мнением о четырехлетней дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой, назвав спортсменку жертвой, передает «Чемпионат».

«Очень много проблемных вопросов. К несовершеннолетнему человечку вопросов, конечно, нет — она жертва. Больше вопросов к тренеру, к ее окружению», — сказала Ишмуратова.

7 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал мотивировочную часть дела Валиевой, в которой сказано, что согласно данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спортсменка в период с 2020 по 2021 год принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок.

Фигуристка выступала на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее чемпионка России вернулась на лед после стрессового перелома.

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