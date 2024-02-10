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20-летнюю россиянку назвали главным открытием Australian Open

Теннисистка Пивоварова назвала Тимофееву главным открытием Australian Open

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IMAGO/Juergen Hasenkopf/Global Look Press

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему считает 20-летнюю россиянку Марию Тимофееву главным открытием Australian Open — 2024.

«Для меня главный прорыв совершила Мария Тимофеева, потому что она прошла три круга квалификации, а потом в основе у нее тоже была непростая сетка. В первом круге она обыграла очень опытную Ализе Корне (6:2, 6:4), во втором — бывшую первую ракетку мира Каролину Возняцки (1:6, 6:4, 6:1), в третьем — 12-ю ракетку мира Беатрис Хаддад-Майю (7:6, 6:3). Все эти игроки очень непростые, опытные и были действительно достойными соперниками.

От Тимофеевой я жду, что она проявит себя в этом сезоне, мы еще увидим хорошие победы в ее исполнении и продвижение в рейтинге (на данный момент она занимает 100-е место). Она умница, хорошо играет, интересна как личность и очень позитивна. На нее приятно смотреть», — сказала Пивоварова.

Тимофеева дошла до четвертого круга Australian Open, где уступила украинской теннисистке Марте Костюк со счетом 2:6, 1:6.

Ранее россиянки шокировали эксперта на Australian Open.

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