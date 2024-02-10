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Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

Капризов забросил 20-ю шайбу в сезоне НХЛ и установил новый рекорд «Миннесоты»

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Sergei Belski/USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов установил рекорд клуба по количеству регулярных сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 20 заброшенными шайбами подряд.

В ночь на 10 февраля по московскому времени россиянин отметился голом в матче регулярного чемпионата против «Питтсбург Пингвинз» (3:2). Эта шайба стала для него 20-й в сезоне-2023/24. Капризов достиг этой отметки в четвертом розыгрыше НХЛ подряд, что является лучшим результатом в истории «Миннесоты».

26-летний Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года, до этого он три года защищал цвета московского ЦСКА. В России он также играл за новокузнецкий «Металлург» и уфимский «Салават Юлаев».

«Миннесота» одержала вторую победу подряд, до этого в рамках регулярного чемпионата НХЛ команда одолела «Чикаго Блэкхоукс». «Питтсбург» прервал двухматчевую победную серию, в рамках которой одержал верх над «Монреалем Канадиенс» и «Виннипег Джетс».

Ранее передача Панарина помогла «Рейнджерс» одолеть «Чикаго».

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