Жена Смолова рассказала, что ей помогло забыть об употреблении психоактивных веществ

Блогер Карина Истомина, супруга футболиста московского «Динамо» Федора Смолова, в своем Telegram-канале призналась, что рождение дочери Лоры помогло ей окончательно забыть об употреблении психоактивных препаратов.

«По веществам точно не скучаю и тяги нет. На самом деле очень мне помогло появление Лоры. Я не вижу смысла в том, чтобы выпивать и что-то портить, потому что у меня теперь нет ни одиночества, ни пустоты. Я чувствую себя цельным человеком, который готов дарить любовь близким», — написала Истомина.

Истомина в 2021 году рассказала о своей наркотической зависимости. Ей также диагностировали пограничное расстройство личности, о чем она сообщала в различных интервью.

5 июня нападающий московского «Динамо» Федор Смолов и Карина Истомина объявили о том, что стали мужем и женой. Молодожены выложили в социальных сетях несколько фотографий со свадьбы. В середине ноября пара стала родителями. У них родилась дочь.

В январе прошлого года Смолов заключил контракт с «Динамо». Он является воспитанником клуба. В 2007 году игрок впервые дебютировал за бело-голубых в чемпионате России. С 2012 по 2021 год нападающий защищал цвета сборной России, в составе которой принимал участие в домашнем чемпионате мира 2018 года.

В текущем сезоне Смолов провел за бело-голубых 21 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре результативные передачи.

Ранее жена Смолова показала фигуру в нижнем белье.