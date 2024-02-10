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Российский голкипер «Рейнджерс» побил американца

Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин ударил американца Фолиньо во время матча НХЛ

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Алексей Куденко/РИА Новости

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин стал участником потасовки, возникшей по ходу матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

В концовке первого периода американский хоккеист «Чикаго» Ник Фолиньо атаковал Шестеркина в попытке протолкнуть шайбу в ворота. В ответ на это российский голкипер дважды ударил соперника в область головы. За Шестеркина вступились его одноклубники, которые оттеснили Фолиньо от ворот.

В эпизод вмешались арбитры матча и остановили возникшую потасовку. По ее итогам Шестеркин получил штраф на две минуты за грубость, вместо него на скамейку штрафников отправился нападающий Уилл Кайлли. Фолиньо также был наказан на две минуты — за удар клюшкой.

Поединок «Рейнджерс» и «Чикаго» продолжается. В матче перерыв после первого периода, клуб из Нью-Йорка ведет в счете — 2:1. Российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин уже набрал одно очко, выступив в роли ассистента для Алекси Лафреньера, который забросил первую шайбу команды.

Ранее Александра Овечкина сравнили с Криштиану Роналду.

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