Финский врач о 60 лекарствах Валиевой: неужели так много проблем?

Финский спортивный врач Харри Хаккарайнен поделился размышлениями о списке из 60 препаратов, которые в разное время принимала российская фигуристка Камила Валиева, дисквалифицированная Спортивным арбитражным судом (CAS) на четыре года из-за нарушения антидопинговых правил. Его слова приводит Yle.

«Неужели у Валиевой так много аллергий и проблем с кишечником? Или симптомы начали появляться после употребления других препаратов? Не уверен, что существует естественное объяснение для употребления такого большого перечня лекарств. У российских спортсменов обычно есть длинный список различных пищевых добавок и аминокислот», — заявил он.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть дела Валиевой, в которой сказано, что согласно данным Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) спортсменка в период с 2020 по 2021 год принимала около 60 различных разрешенных медицинских препаратов и добавок.

Фигуристка выступала на Олимпийских играх — 2022 в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Ранее тренера Валиева Этери Тутберидзе обвинили в безнравственности из-за фигуристки.