Россиянки шокировали на Australian Open, считает эксперт

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» оценила выступление российских теннисисток на Australian Open — 2024.

«Наши девушки шокировали — и в хорошем смысле, и в плохом. В плохом, потому что никто не ожидал, что наши сеяные проиграют на этапе первого и второго круга (речь о Веронике Кудерметовой, Анастасии Потаповой, Екатерине Александровой и Людмиле Самсоновой. — «Газета.Ru»).

А шокировали в хорошем смысле — потому что никто не ожидал, что десять российских теннисисток выйдут во второй круг.

Все они молодые, талантливые, каждая интересна своей игрой, уникальна, все играют в разных стилях. Здорово было за ними наблюдать, видеть, какие они бесстрашные, и думать, сколько еще интересного нас ждет впереди.

Мария Тимофеева — умничка! Анна Блинкова порадовала победой над Еленой Рыбакиной — выдала фантастический матч, лучший в своей карьере. Мирра Андреева, Элина Аванесян — все девочки молодцы. Я смотрела очень много матчей и радовалась их победам», — сказала Пивоварова.

Ранее 16-летнего вундеркинда тенниса из России назвали «азартной».