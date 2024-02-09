Роналду вытер промежность шарфом соперника

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду проявил неуважение к символике «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче за сезонный Кубок Эр-Рияда. Об этом сообщает Daily Mail.

После игры по пути в подтрибунное помещение 39-летний португалец поднял один из брошенных ему шарфов соперника, засунул его себе в шорты и выбросил, подтеревшись.

Игра прошла 8 февраля в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Это первый матч для Роналду после травмы. Он вышел на поле в стартовом составе, провел весь матч и получил желтую карточку на 54-й минуте.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее «Реал» обвинили в неуважении к Роналду.