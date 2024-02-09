Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Роналду вытер промежность шарфом соперника

Роналду подтерся брошенным шарфом с символикой «Аль-Хиляля» после поражения

Нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду проявил неуважение к символике «Аль-Хиляля» после поражения в товарищеском матче за сезонный Кубок Эр-Рияда. Об этом сообщает Daily Mail.

После игры по пути в подтрибунное помещение 39-летний португалец поднял один из брошенных ему шарфов соперника, засунул его себе в шорты и выбросил, подтеревшись.

Игра прошла 8 февраля в Эр-Рияде и завершилась со счетом 2:0 в пользу «Аль-Хиляля». Это первый матч для Роналду после травмы. Он вышел на поле в стартовом составе, провел весь матч и получил желтую карточку на 54-й минуте.

В текущем сезоне Роналду принял участие в 26 матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча». По ходу карьеры он выступал за мадридский «Реал», став лучшим бомбардиром в истории клуба, а также за «Манчестер Юнайтед», туринский «Ювентус» и лиссабонский «Спортинг».

Ранее «Реал» обвинили в неуважении к Роналду.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами