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Овечкин забил в третьем матче НХЛ подряд

Овечкин продлил свою голевую серию до трех матчей

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

9 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» принимает на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». Счет в матче в первом периоде открыл российский нападающий Александр Овечкин.

Российский нападающий стал автором заброшенной шайбы в третьем матче подряд. Ранее Овечкин поразил ворота «Монреаля» и «Далласа».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

«Вашингтон» после 48 матчей набрал 51 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери рискует пропустить второй подряд розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что российского хоккеиста НХЛ прооперировали после жуткой травмы.

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