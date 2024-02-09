Овечкин забил в третьем матче НХЛ подряд

9 февраля в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» принимает на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». Счет в матче в первом периоде открыл российский нападающий Александр Овечкин.

Российский нападающий стал автором заброшенной шайбы в третьем матче подряд. Ранее Овечкин поразил ворота «Монреаля» и «Далласа».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 46 игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил 11 заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 833 шайбы. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 61 гол.

«Вашингтон» после 48 матчей набрал 51 очко и занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери рискует пропустить второй подряд розыгрыш плей-офф Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что российского хоккеиста НХЛ прооперировали после жуткой травмы.