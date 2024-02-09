Чалова предостерегли от перехода в «Зенит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов считает, что нападающему ЦСКА и сборной России Федору Чалову не нужно переходить в «Зенит». Об этом он заявил Vprognoze.

«Вот в «Зенит» я бы не советовал ему переходить. Потому что там он сядет на лавку и потеряет то, что сейчас имеет. Потому что это уже не первый случай, когда русский футболист в «Зените» не приживается и имеет очень мало игровой практики, потому что уже 11 или 12 бразильцев играет в команде. Поэтому в «Зенит» я не советую ему переходить», — сказал Наумов.

Контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до декабря 2024 года. По информации Тимура Гурцкая, «Зенит» проявляет интерес к нападающему.

В начале февраля Чалов отправился из Турции в Москву для переговоров по новому контракту с ЦСКА.

Нападающий является воспитанником московского клуба, куда попал в 2006 году. Спустя десять лет Чалов дебютировал за основную команду, а в сезоне-2018/19 стал лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 15 голов.

В текущем сезоне РПЛ Чалов провел все 18 матчей, отметился восьмью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Он является лучшим бомбардиром команды.

Ранее перешедший в европейский клуб российский футболист исполнил «Катюшу» на ужине новичков.