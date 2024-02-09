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Бывший наставник сборной России назвал имя фаворита сезона в РПЛ

Тренер Игнатьев назвал «Зенит» фаворитом сезона в РПЛ

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Михаил Киреев/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» грамотно проводит подготовку к возобновлению сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) и является одним из фаворитов сезона.

По его словам, по товарищеским матчам уже можно понять примерный стартовый состав команды на весеннюю часть чемпионата.

«У «Зенита» уже выстроена игра, уже видны главные действующие лица. Если ведущие игроки не будут допускать каких-то технических или тактических огрехов, то уже можно легко определить состав на первую официальную игру в году. Тренерский штаб грамотно проводит свою работу — думаю, что «Зенит» будет одним из претендентов на победу в чемпионате», — заявил Игнатьев.

8 февраля в матче Кубка Равноправия петербургский «Зенит» со счетом 6:0 разгромил китайский «Шанхай Шэньхуа», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает второе место, набрав 36 очков.

Ранее стало известно, чем грозит ошибка вратаря «Спартака» Александра Максименко.

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