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Названо условие, при котором Слуцкий возглавит «Реал»

Радимов о Слуцком в «Шанхае»: это даже не уровень Первой лиги

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Кирилл Брага/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов заявил, что клуб «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий, не является командой уровня Первой лиги, передает «Матч ТВ».

«Если Слуцкий чего‑то добьется с этой командой, то его нужно в мадридский «Реал» отправлять. «Шанхай Шэньхуа» — это даже не уровень Первой лиги», — сказал Радимов.

В матче Кубка Равноправия «Зенит» разгромил «Шанхай Шэньхуа» со счетом 6:0.

В составе победителей точными ударами отметились Педро, Дуглас дос Сантос, Густаво Мантуан, а Матео Кассьерра оформил хет-трик.

Эта победа позволила клубу с берегов Невы подняться на первое место в Кубке Равноправия, набрав шесть очков. Подопечные Сергея Семака обошли в таблице китайский клуб.

В следующем матче «Зенит» сыграет с бразильским «Сантосом». Встреча пройдет 13 февраля. Команды выйдут на поле в 17.00 по московскому времени.

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