Экс-игрок сборной России пошутил о новичке «Спартака»: думаем, что нам Месси привезли

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов оценил игру новичка московского «Спартака» Манфреда Угальде. Его слова передает «Матч ТВ».

«Мы думаем, что нам Месси привезли. Конечно, парню надо адаптироваться, он приехал из другого чемпионата. У него есть хорошие качества, он неплохо работает с мячом. И прессингует, и работает, и трудяга. Думаю, у него есть другие качества, на которые обратил внимание «Спартак» и на которых он может сыграть», — сказал Семшов.

Манфред Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. 7 февраля нападающий сыграл в матче с «Ростовом» на сборах в ОАЭ.

В текущем сезоне форвард провел за «Твенте» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и семью результативными передачами.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков. «Спартак», имеющий в активе 30 очков, занимает пятую строчку. Вторая часть чемпионата стартует в марте. В 19-м туре москвичи в гостях сыграют с петербургским «Зенитом».

Ранее эксперт рассказал, что выиграл ящик коньяка из-за «смешного» Угальде в «Спартаке».