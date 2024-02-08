В «Спартаке» сообщили о том, что капитан не покинет клуб

Председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын рассказал о будущем капитана команды Георгия Джикии. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Остается ли Джикия в команде? Конечно! А разве есть какие-то вопросы? Агент сказал, что нет, если останется Абаскаль? Тогда это надо обсудить...» — сказал Матыцын.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. В текущем сезоне защитник провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) всего шесть матчей из 17 возможных. Его контракт с клубом истекает в июне 2024 года. В конце 2023 года агент игрока подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику. Также зимой появилась информация о заинтересованности игроком сборной России со стороны турецкого «Трабзонспора».

В своем последнем интервью агент игрока Вадим Шпинев заявил, что Джикия не подпишет новый контракт, пока в команде есть Гильермо Абаскаль.

После 18 туров РПЛ «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. В 18-м туре подопечные Гильермо Абаскаля разгромили «Крылья Советов» 3:0.

Ранее Булыкин назвал клубы, в которых мог бы заиграть Джикия.