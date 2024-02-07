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Алькараса призвали одуматься, чтобы не вылететь из топ-10

Теннисистка Пивоварова призвала Алькараса изменить настрой на сезон-2024

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Calvin Klein

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в беседе с «Газетой.Ru» заявила, что Карлосу Алькарасу необходимо срочно внести изменения в игру.

20-летний испанец сенсационно проиграл в четвертьфинале Australian Open немецкому теннисисту Александру Звереву (1:6, 3:6, 7:6, 4:6).

«Карлосу стоит задуматься и изменить свой настрой на этот сезон, потому что очень легко вылететь из топ-10, если ты над собой не работаешь и упускаешь что-то важное. Конкуренция высока, и в сезоне уже есть несколько лидеров, которые на голову выше других. Нужно постоянно анализировать, что у тебя не так и что можно сделать лучше.

Тем не менее сезон длинный, турниры проходят на различных покрытиях, и теннисисты по-разному проявляют себя на них, так что шансы будут у всех.

Конечно, важно хорошо начать сезон, но Australian Open не самый показательный турнир, так как не все теннисисты успевают набрать форму к январю. Кто-то не может раскрыться на этом «Шлеме», даже если провел хорошую предсезонную подготовку. Но все эти плоды еще могут проявиться в течение сезона», — сказала Пивоварова.

Ранее Алькараса назвали больше шоуменом, чем теннисистом.

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