Прошедший рехаб Емельяненко захотел поступить в МГУ

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в интервью YouTube-каналу «На спорте с Монто» заявил, что хотел бы поступить в МГУ на специальность, связанную со спортом.

«У меня вся жизнь связана со спортом. Поэтому я считаю, что спортивное образование у меня должно быть. Почему МГУ? Потому что я живу в Москве. Самый статичный институт должен преподать одному из самых статусных атлетов пару уроков», — заявил боец.

Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. В конце мая спортсмен в рамках главного события турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в Москве одержал победу болевым приемом во втором раунде над Евгением Ершовым.

В активе Александра Емельяненко 40 боев в ММА, в которых он одержал 29 побед (20 нокаутом), 10 раз проиграл и один поединок свел вничью. Летом 2023 года 42-летний боец прошел реабилитацию из-за алкогольной зависимости в Ингушетии.

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