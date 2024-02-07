«Он намного сильнее»: новичок «Ростова» сделал выбор между Месси и Роналду

Полузащитник «Ростова» Роналдо Сезар Соарес дос Сантос сделал выбор между аргентинским нападающим «Интер Майами» Лионелем Месси и португальским форвардом «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Его слова приводит «РБ Спорт».

В этом сезоне чемпионата Болгарии Роналдо провел 17 матчей за «Левски», забив четыре мяча и отдав одну результативную передачу. Он перешел в состав российского клуба в зимнее трансферное окно 2024 года.

Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач. 19 января Роналду получил награду имени легендарного Диего Марадоны. Он выиграл приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. Португалец записал на свой счет 54 гола.

Месси на протяжении почти всей карьеры выступал за «Барселону». В 2021 году он перешел в «ПСЖ», за французский клуб он отыграл два года, после чего перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

Ранее сообщалось, что только один бывший клуб Роналду не поздравил его с днем рождения.