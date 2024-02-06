Только один бывший клуб Роналду не поздравил его с днем рождения

Мадридский «Реал» стал единственным экс-клубом португальского футболиста Криштиану Роналду, который не поздравил его с днем рождения.

5 февраля Роналду исполнилось 39 лет. В своих соцсетях сообщения с поздравлениями опубликовали лиссабонский «Спортинг», «Манчестер Юнайтед» и туринский «Ювентус».

За «Реал» нападающий выступал с 2009 по 2017 год, став лучшим бомбардиром в истории клуба. В составе мадридской команды он выиграл четыре Лиги чемпионов, дважды чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны, а также Суперкубок УЕФА. Также он три раза становился победителем клубного чемпионата мира.

Сейчас Роналду выступает за саудовский «Аль-Наср». В текущем сезоне он принял участие в 25 матчах команды во всех турнирах, в которых записал на свой счет 24 гола и 11 результативных передач.

19 января Роналду получил награду имени легендарного Диего Марадоны. Он выиграл приз как лучший бомбардир 2023 календарного года. Португалец записал на свой счет 54 гола.

Вслед за ним расположились форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе и нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн, которые забили по 52 мяча.

Ранее в Испании футболисток фотографировали в душе через окно.