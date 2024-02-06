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Тарасова ответила на призыв лишить Россию медали Олимпиады-2022

Тренер Тарасова: канадцы могут отобрать у нас медали ОИ только обманным путем

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на слова члена Международного олимпийского комитета (МОК) Дика Паунда, призвавшего лишить сборную России по фигурному катанию бронзы командного турнира Олимпиады-2022. Своим мнением она поделилась с РИА Новости.

«Каким образом они хотят отдать бронзу канадцам? Они только обманным путем могут отобрать у нас медали», — заявила Тарасова.

Изначально медали «командника» были распределены следующим образом: Россия завоевала золото, США — серебро, Япония — бронзу, а Канада стала четвертой. После того, как Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года, Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты командного турнира, присудив России бронзу из-за аннулирования результатов спортсменки.

6 января Паунд заявил, что ISU должен пересчитать баллы командного турнира и отдать бронзу сборной Канады.

Валиева была дисквалифицирована из-за нарушения антидопинговых правил. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года.

Ранее Туктамышева показала танец с Медведевой на шоу в Китае.

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