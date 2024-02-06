Решение ФИФА о выплате компенсации «Ростову» назвали логичным

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью «Газете.Ru» заявил, что решение ФИФА по делу норвежского полузащитника Матиаса Норманна, которому была присуждена задолженность в размере €2,9 млн за незаконное расторжение контракта с «Ростовом», является оправданным.

По его мнению, организация не могла поступить по-другому.

«Это логичное решение, потому что если бы ФИФА этого не сделала, то создала бы прецедент, и тогда любому футболисту было бы разрешено в любое время уходить из клуба и разрывать контракт. Это было бы катастрофично для футбола. Если игрок разрывает контракт, то должен выплатить компенсацию, со стороны клубов ситуация такая же. Клуб не имеет права расторгать контракт с футболистом без компенсации в одностороннем порядке», — заявил Булыкин.

Согласно документам ФИФА, если «Ростову» не будет выплачена компенсация, Норманн может быть дисквалифицирован. При этом «Аль-Раед», за который выступает хавбек, несет солидарную ответственность за данную выплату. Саудовскому клубу грозит запрет на регистрацию новых игроков.

Норманн, права на которого принадлежали «Ростову», стал футболистом «Аль-Раеда» 20 августа 2023 года. Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

Ранее Дмитрий Булыкин заявил, что «Спартак» без проблем заменит Георгия Джикию.