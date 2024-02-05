Юрист раскрыла, что могут потребовать от Валиевой для возвращения в спорт

Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что российской фигуристке Камиле Валиевой придется вернуть все заработанные призовые деньги с декабря 2021 года, если она решит вернуться в спорт после дисквалификации, иначе спортсменку не допустят к стартам. Ее слова приводит «Татар-информ».

«Международные федерации пытаются трясти национальные федерации в этом вопросе, мол, у вас есть спортсмен, надо ему возвращать то-то и то-то. Но обычно национальные федерации ссылаются на позицию, что не могут обеспечить исполнение решения по спортсмену, или по-простому «выбить эти деньги», — заявила Анцелиович.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания отсчитывается с декабря 2021 года. Спортсменка лишилась звания чемпионки Европы — 2022.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не лишив Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее экс-игрок ЦСКА назвал виновных по делу Валиевой.