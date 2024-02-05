В РПЛ заметили тенденцию усиления конкуренции

Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что оценить итоги зимнего трансферного окна в Российской премьер-лиге (РПЛ) можно будет только ближе к концу сезона.

По его словам, на данный момент невозможно проанализировать качество перебравшихся в российский чемпионат игроков.

«Здесь только время и игра покажет, кто провел трансферную кампанию лучше. Многие усилились, многие на бумаге стали сильнее, но то, как проявят себя купленные игроки, пока не ясно. Можно как в Саудовской Аравии: накупить футболистов, которые потом не будут играть, а будут скандалить. Так что каждый трансфер — это риск, игрок за большие деньги вполне может у нас и не заиграть. Осталось 12 игр в сезоне, в них и будем следить за новичками», — заявил Масалитин.

Официально зимнее трансферное окно в РПЛ открылось 25 января 2024 года, закроется окно переходов 24 февраля 2024 года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

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