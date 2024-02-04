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Названа самая сексуальная спортсменка России

Журналист Кушанашвили назвал Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой России

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liza_tyktik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Журналист Отар Кушанашвили назвал фигуристку Елизавету Туктамышеву самой сексуальной спортсменкой России, передает Sport24.

«Туктамышева — номер один, без всякого сомнения. Она из той породы барышень, которая с годами становится все лучше», — сказал Кушанашвили.

По ходу сезона-2023/24 Туктамышева сообщила о приостановке своей профессиональной карьеры. В минувшем сезоне фигуристка стала победительницей 4-го этапа Гран-при России в Москве и 6-го этапа в Перми.

24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовым призером чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла).

В 2021 году Туктамышева стала серебряной призеркой чемпионата мира в одиночном катании, а также выиграла командное мировое первенство. В 2015 году она стала чемпионкой Европы.

Ранее тренер Татьяна Мишина рассказала, что может заставить Туктамышеву завершить карьеру.

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