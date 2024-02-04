Украинец Усик по-русски обратился к британцу Фьюри после переноса боя

Непобежденный украинский боксер Александр Усик во время эфира The MMA Hour на русском языке обратился к своему сопернику, британскому спортсмену Тайсону Фьюри, после переноса титульного боя.

«Я хочу пожелать Фьюри, чтобы он побыстрее восстановился. И чтобы все хорошо было», — заявил Усик.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя. Новая дата поединка — 18 мая 2024 года.

2 марта 2023 года стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года. Тогда британец одержал победу раздельным решением судей.

Последний бой Усик провел 26 августа 2023 года в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа.

Ранее менеджер Усика жестко прошелся по Фьюри за отмену боя.