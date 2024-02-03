Фигурист Дикиджи рассказал подробности нападения на него в метро

Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Владислав Дикиджи рассказал в своем Telegram-канале подробности нападения на себя в метро.

Спортсмен отметил, что мужчина потянул его за рюкзак, но он не стал вступать в конфликт, потянул рюкзак обратно к себе и уткнулся в телефон, но получил удар ногой по колену.

«Этот мужчина оказался стоящим передо мной, когда я подъезжал к своей. Краем глаза я увидел, что его руки приближаются к моей шее. Успел разглядеть блестящий предмет очень похожий на нож, который он держал в правой руке», — написал Дикиджи.

Также Дикиджи заявил, что вышел из вагона, когда открылись двери.

«Я никому не хамил, никому не грубил, ни с кем не конфликтовал», — добавил Дикиджи, заявив, что мужчина угрожал ему физической расправой.

Дикиджи лидировал после короткой программы в мужском катании на чемпионате России 2023, однако, допустив ошибку в произвольном прокате, занял второе место, пропустив вперед теперь уже двукратного чемпиона страны Евгения Семененко. Третье место занял Петр Гуменник, который располагался на четвертом месте после короткой программы, а в произвольной показал лучшее выступление среди всех участников.

Ранее против мужчины, который напал на Дикиджи, возбудили уголовное дело.