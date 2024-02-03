Российская теннисистка: Синнер играл на голову сильнее Медведева в финале Australian Open

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова в интервью «Газете.Ru» назвала отличия между двумя последними финалами Australian Open, в которых принимал участие Даниил Медведев.

В 2022 году россиянин вел по сетам 2-0, но проиграл Рафаэлю Надалю (6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7). В 2024 году Медведев снова вел по сетам 2-0, но уступил Яннику Синнеру (6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6).

«Я бы не проводила параллели с матчем против Надаля — здесь была совершенно другая ситуация. Синнер изначально был фаворитом и играл на голову сильнее. Они с командой работали несколько лет, чтобы выйти на такой уровень. Янник здорово держит рисунок своей игры, использует вовремя необходимые приемы — его игра комплексно проработана со всех сторон.

Так что этот матч Медведев вряд ли мог выиграть. Только если бы какие-то непредвиденные обстоятельства сложились», — сказала Пивоварова.

При этом экс вторая ракетка мира подчеркнула, что у Медведева нет проблем с нервами в финалах.

«Где-то ты выходишь играть на равных, а где-то ты сразу на вторых ролях. Я не скажу, что у Медведева проблемы с психологией, что он не может выигрывать финалы. Просто в данных обстоятельствах у него практически не было шансов. Но он достойно довел матч до пяти сетов и показал свой максимум», — отметила Пивоварова.

Ранее была названа главная ошибка Медведева в финале Australian Open.