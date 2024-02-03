Футболист сборной России мечтает выглядеть как Карпин

Футболист «Ростова» Николай Комличенко оценил физическую форму главного тренера донского клуба и сборной России Валерия Карпина. Его слова передает «Чемпионат».

«Карпин 55 лет в суперской форме. Мне хотелось бы выглядеть в свои 55 как он — это мечта. Ему повезло, конечно, что от природы все легко дается», — заявил форвард.

В текущем сезоне Комличенко сыграл за «Ростов» 18 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал три результативные передачи. Контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» набрал 21 очко и занимает 11-е место в турнирной таблице.

Сезон возобновится в феврале играми Кубка России. Первые матчи 19-го тура национального первенства состоятся 3 марта. Подопечные Валерия Карпина проведут первый матч в чемпионате России после перерыва против самарских «Крыльев Советов».

2 февраля Карпину исполнилось 55 лет.

Ранее Карпин назвал лучший город земли.