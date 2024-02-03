Дисквалификацию Валиевой решили обжаловать

Французская юридическая фирма Pinna Legal решила подать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву в Верховный суд Швейцарии. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, юристы планируют обратиться в Верховный суд Швейцарии в Лозанне. Сообщается, что стороны имеют право на обжалование в течение 30 дней после решения CAS на ограниченных основаниях.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества. Срок наказания будет отчитываться с декабря 2021 года.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) пересмотрел результаты соревнований и принял решение отнять у сборной России золото.

Валиева лишилась в том числе золотых медалей чемпионата России — 2022, на котором была взята проба, давшая положительный результат на запрещенный препарат, и золота европейского первенства — 2022.

31 января тренер Валиевой Этери Тутберидзе заявила, что «хуже вердикта быть и не могло», усомнившись в том, что спортсменку «хоть кто-то защищал на слушаниях».

Ранее баннеры в поддержку Валиевой назвали невероятным позорищем.