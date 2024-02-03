Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист стал последним в конкурсе Матча звезд

Кучеров занял последнее место в конкурсе Матча звезд

close
100%
Reuters

в ночь со 2 на 3 февраля в Торонто проходит Матч звезд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В нем принял участие российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Россиянин по итогам шести конкурсов занял последнее, 12 место, и не смог выйти в следующий этап. Также в следующий раунд не прошли Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 53 результативных передачи.

Стоит отметить, что Кучеров единолично возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Вторым идет Натан Маккиннон (31+53). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Давид Пастрняк (33+39). Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на шестом месте. У него 66 набранных очков (30+36).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку(113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее экс-игрок СКА заявил, что Овечкин приедет в Россию уже нахлебавшийся деньгами и славой.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами