Российский хоккеист стал последним в конкурсе Матча звезд

в ночь со 2 на 3 февраля в Торонто проходит Матч звезд игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В нем принял участие российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров.

Россиянин по итогам шести конкурсов занял последнее, 12 место, и не смог выйти в следующий этап. Также в следующий раунд не прошли Куинн Хьюз («Ванкувер Кэнакс»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз») и Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»).

В текущем сезоне на счету Кучерова 49 проведенных матчей в НХЛ, в которых он забросил 32 шайбы и сделал 53 результативных передачи.

Стоит отметить, что Кучеров единолично возглавляет гонку бомбардиров текущего сезона. Вторым идет Натан Маккиннон (31+53). Тройку лидеров по этому показателю замыкает Давид Пастрняк (33+39). Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин располагается на шестом месте. У него 66 набранных очков (30+36).

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку(113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

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