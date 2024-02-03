Агент Абаскаля заявил, что тренер на 100 процентов принадлежит «Спартаку»

Тим Мешедер, агент главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, высказался о будущем испанского специалиста во главе красно-белых. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Абаскаль на 100 процентов принадлежит только «Спартаку», и мы чувствуем полное доверие со стороны всего руководства «Спартака» и «Лукойла», — сказал Мешедер.

Абаскаль возглавил «Спартак» перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России. Зимой СМИ сообщили, что Абаскаль может возглавить испанский «Кадис».

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Сейчас красно-белые проводят тренировочный сбор в Дубае. Там команда примет участие в Winline Зимнем кубке РПЛ.

Ранее Абаскаля назвали одним из самых влиятельных людей в российском футболе.