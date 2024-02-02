Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Бой между Усиком и Фьюри перенесен

Тайсон Фьюри снялся с поединка против украинца Усика

close
100%
STEVE MARCUS/Reuters

Британский боксер Тайсон Фьюри снялся с поединка против Александра Усика из-за рассечения брови, сообщает Queensberry Promotions.

Британец получил рассечение над глазом во время одного из тренировочных спаррингов.

На своей странице в соцсетях Фьюри извинился за перенос поединка.

«Я могу только принести извинения всем, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков», — сказал Фьюри.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Тайсон Фьюри последний бой провел 28 октября 2023 года, в котором по правилам бокса победил бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

Ранее Фьюри предрекли победу над Усиком в одну калитку.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами