Бой между Усиком и Фьюри перенесен

Британский боксер Тайсон Фьюри снялся с поединка против Александра Усика из-за рассечения брови, сообщает Queensberry Promotions.

Британец получил рассечение над глазом во время одного из тренировочных спаррингов.

На своей странице в соцсетях Фьюри извинился за перенос поединка.

«Я могу только принести извинения всем, включая мою собственную команду, команду Усика, бойцов андеркарта, партнеров и болельщиков», — сказал Фьюри.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Тайсон Фьюри последний бой провел 28 октября 2023 года, в котором по правилам бокса победил бойца ММА Фрэнсиса Нганну.

Ранее Фьюри предрекли победу над Усиком в одну калитку.