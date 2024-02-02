Игроки НХЛ поедут на Олимпиаду 2026 и 2030 годов

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов, об этом сообщил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн на сайте лиги.

«Мы можем официально объявить, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских хоккейных турнирах 2026 и 2030 годов», — сказал Бэттмен.

Игры 2026 года пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Столица зимних Игр 20300 года будет объявлена в июле 2024 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российские и белорусские спортсмены могут быть допущены до Олимпиады в Париже в 2024 году в нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких условий, но только в том случае, если они смогут квалифицироваться на соревнования через отбор на Игры. При этом не все спортсмены из этих страны имеют возможность принять участия в самих квалификационных соревнованиях.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Ранее в Госдуме рассказали, что будет с Олимпийскими играми без россиян.