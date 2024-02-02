Валиева отреагировала на поддержку после дисквалификации

Российская фигуристка Камила Валиева, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал на четыре года за допинг, отреагировала в своем Telegram-канале на то, что во многих городах России появились баннеры на фасадах зданий со словами поддержки спортсменке.

«Спасибо всем, кто рядом; всем, кто поддерживает», — написала Валиева.

Спортивный арбитражный суд признал фигуристку виновной в приеме запрещенного препарата триметазидина и постановил, что спортсменка не смогла доказать отсутствие умысла в своем нарушении.

Валиева была дисквалифицирована на четыре года, начиная с 25 декабря 2021 года. В этот период ей запретили принимать участие в любых соревнованиях, посещать тренировки на катках, спонсируемых из госбюджета, появляться на турнирах в качестве официального лица и даже исполнять программы на показательных выступлениях.

Ранее сообщалось, что Валиеву допустят к отбору на следующую Олимпиаду.