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Валиевой разрешили посещать только один вид спортивных мероприятий

Гендиректор РУСАДА заявила, что Валиева сможет посещать антидопинговые семинары

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Александр Вильф/РИА Новости

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, в каких спортивных мероприятиях сможет участвовать Камила Валиева в период своей четырехлетней дисквалификации.

«В соответствии c положениями Всемирного антидопингового кодекса спортсмен не имеет права во время срока дисквалификации участвовать в каком-либо качестве в соревнованиях или иной деятельности, за исключением специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программ», — сказала гендиректор РУСАДА.

Таким образом, Валиева сможет принимать участие только в спортивных семинарах на антидопинговую тематику. В остальном фигуристке запретили не только соревноваться, но и тренироваться на катках, спонсируемых государством, появляться на турнирах в качестве официального лица, работать волонтером на спортивных мероприятиях, участвовать в сборах, набирать учеников себе в качестве тренера и даже исполнять программы на показательных выступлениях.

Дисквалификация Валиевой действует до 24 декабря 2025 года.

Ранее стало известно, что РУСАДА готово возобновить расследование в отношении тренеров Валиевой.

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