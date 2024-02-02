Трехкратный чемпион мира заявил, что спад Овечкина нужно обсуждать в конце сезона

Трехкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко заявил, что пока рано говорить о спаде российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Спад Овечкина? Давайте подождем. Еще до конца чемпионата 40 матчей. Потом уже будем говорить. Всякое бывает. Это спорт. Там небольшая пауза у «Вашингтона» на Матч звезд. Поэтому, я надеюсь, все будет хорошо. Сколько в итоге забьет? Чего гадать? Давайте посмотрим. Время покажет», — заявил Терещенко.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее журналист NBC заявил, что люди в Вашингтоне поклоняются воде, по которой ходит Овечкин.