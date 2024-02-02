Американский хоккеист из НХЛ назвал россиянина Кучерова лучшим игроком в мире

Американский защитник «Ванкувер Кэнакс» Куинн Хьюз назвал российского нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова лучшим игроком в мире. Его слова приводит официальный сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Матч всех звезд — это всегда весело, потому что ты можешь познакомиться с новыми людьми. Думаю, мы хотели иметь комбинацию из такого парня, как Кучеров, который, возможно, является лучшим игроком в мире, а также нескольких парней в каждую из наших команд», — заявил он.

Кучеров стал первым номером драфта Матча всех звезд НХЛ. Российский хоккеист сыграет за команду братьев Хьюзов.

30 января Кучеров был признан лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ. В ночь на 28 января по московскому времени «Тампа» на своей площадке обыграла «Нью-Джерси Девилз» со счетом 6:3. Кучеров отметился двумя результативными передачами. Таким образом, на его счету стало 85 (32+53) очков в текущем регулярном чемпионате. Всего за прошедшую неделю в трех играх регулярного чемпионата он набрал 9 (4+5) очков.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее стали известны команды, за которые сыграют россияне на Матче звезд НХЛ.