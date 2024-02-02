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В Госдуме указали на абсурдность запрета сейма Латвии соревноваться с россиянами

Депутат Свищев назвал глупостью запрет сейма Латвии соревноваться с россиянами

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Алексей Даничев/РИА Новости

Председатель комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев раскритиковал решение сейма Латвии запретить сборным страны соревноваться с российскими и белорусскими спортсменами. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Такое решение по сути своей непрофессионально и абсурдно. Кого наказали депутаты сейма? Своих спортсменов. Не российских спортсменов, а своих. Не сегодня-завтра Россия будет восстановлена на международной арене. Что они будут делать потом? Отменять свой же действующий закон? Глупость очевидная», — заявил Свищев.

Согласно принятым сеймом поправкам, запрет будет действовать и в случае выступления российских и белорусских атлетов под нейтральным флагом. Также Латвия не сможет организовывать соревнования юношеских и взрослых сборных по игровым видам спорта, до которых в любом статусе будут допущены российские и белорусские команды.

15 января латвийские депутаты обратились к президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой не допускать российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Париже.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее в МИД назвали расизмом запрет Латвии соревноваться с россиянами.

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