Размер текста
А
А
А

Украинцу из «Челси» указали на нехватку интеллекта

Экс-игрок «Астон Виллы» Агбонлахор указал Мудрику на нехватку интеллекта

close
100%
Phil Noble/Reuters

Бывший нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлаор в интервью talkSPORT заявил, что украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику не хватает понимания футбола.

По его словам, 23-летний вингер плохо проявил себя в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».

«Мудрик ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры, и не похоже, что у него есть хоть какой-то футбольный интеллект», — заявил Агбонлахор.

После своего не самого удачного начала украинский футболист подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Мудрик провел 87 матчей, отметившись всего тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Челси» после 21 матча чемпионата, набрав 31 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что Курбан Бердыев покинул пост главного тренера махачкалинского «Динамо».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Украины
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами