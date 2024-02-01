Украинцу из «Челси» указали на нехватку интеллекта

Бывший нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Габриэль Агбонлаор в интервью talkSPORT заявил, что украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику не хватает понимания футбола.

По его словам, 23-летний вингер плохо проявил себя в матче 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ливерпуля».



«Мудрик ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры, и не похоже, что у него есть хоть какой-то футбольный интеллект», — заявил Агбонлахор.

После своего не самого удачного начала украинский футболист подвергся критике со стороны болельщиков и экспертов английского футбола.

В текущем розыгрыше Английской премьер-лиги (АПЛ) Мудрик провел 87 матчей, отметившись всего тремя забитыми мячами и одной результативной передачей. «Челси» после 21 матча чемпионата, набрав 31 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

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