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Экс-вратарь ЦСКА назвал виновных в деле Валиевой

Экс-вратарь ЦСКА Чепчугов назвал врачей виновными по делу Валиевой

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов в интервью «РБ Спорт» заявил, что не поддерживает решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

По его словам, спортсменку отстранили по ошибке.

«Камила — спортсменка, которой с небес дан был высший дар. Она была отстранена из-за ошибки врачей. Камила прошла длинный путь и всегда была нежна и добра к людям. Камила — лучик света, ее сердце и душа наполнены любовью», — заявил Чепчугов.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал ее результаты на турнирах с 25 декабря 2021 года.

Валиева на Олимпийских играх — 2022 в составе сборной России заняла первое место в командном турнире, а также стала четвертой в личном первенстве. После ее дисквалификации Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, не став лишать Россию медалей в целом. Золото ушло команде из США, а серебро — японской сборной.

Ранее борец Роман Власов назвал Камилу Валиеву чемпионкой наших сердец.

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