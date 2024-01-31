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Зидан может возглавить «Ливерпуль»

Todofichajes: Зидан может сменить Клоппа на посту тренера «Ливерпуля»

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SUSANA VERA/Reuters

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может стать тренером английского «Ливерпуля», передает Todofichajes.

Руководство английского клуба уже связалось с представителями специалиста.

Клопп работает в «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА. Он покинет команду после сезона-2023/24.

В текущем сезоне АПЛ подопечные Клоппа набрали 48 очков после 21 матча и занимают первое место в турнирной таблице.

Зидан тренировал мадридский «Реал» с 2016 по 2018 год, а также с 2019 по 2021 год. За это время он дважды приводил команду к чемпионскому титулу в чемпионате Испании, два раза побеждал в Суперкубке Испании и Суперкубке УЕФА, два раза становился победителем клубного чемпионата мира и трижды выигрывал Лигу чемпионов УЕФА.

Также Зидан выигрывал главный клубный турнир Европы в качестве игрока «Реала» в 2002 году.

Ранее стало известно, где хочет работать Зидан.

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