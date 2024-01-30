Неймар неприличным жестом ответил на критику о лишнем весе

Футболист саудовского «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар в ответ на негативную реакцию болельщиков заявил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что находится в хорошей физической форме.

«Толстый? Я так не думаю. Смиритесь или сойдите с ума. Пошли вы, хейтеры», — сказал Неймар, показав живот и неприличный жест.

Несколько дней назад форвард посетил вечеринку в честь 58-летия легенды бразильского футбола Ромарио. Тогда в соцсетях обратили внимание на физическую форму Неймара, который выглядел изрядно располневшим.

18 октября 2023 года Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Его в слезах унесли на носилках. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. 31-летний нападающий с тех пор не появлялся на поле и продолжает процесс восстановления.

Неймар перешел в «Аль-Хиляль» из французского «Пари Сен-Жермен» летом 2023 года за €90 млн. Всего он успел провести пять игр и забить один мяч за новую команду.

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