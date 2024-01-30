Спад экс-бойфренда Трусовой объяснили психологическими причинами

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 по фигурному катанию Александр Энберт в интервью «Газете.Ru» поделился мнением о том, почему Марк Кондратюк в сезоне-2023/24 не показывает таких высоких результатов, как в двух предыдущих сезонах.

«Возможно, эмоционально ему тяжело. Может, он пока не может себя настроить на нужный лад. Но вряд ли причина в технических умениях. Аделия Петросян сказала, что перед чемпионатом России потеряла тройной аксель. Я думаю, что у Марка не было в этом сезоне таких технических потерь.

Конечно, всегда ждем от него хороших, чистых прокатов. Знаем, что Марк это умеет, что он прекрасно владеет четверными, что у него есть та энергетика в прокатах, которая притягивает. Но стабильность исполнения элементов в этом сезоне пока не дает Марку побеждать», — сказал Энберт.

В текущем сезоне Кондратюк занял десятое место на чемпионате России, стал четвертым на этапе Гран-при в Омске и вторым — на этапе в Москве.

В сентябре 2022 года стало известно о расставании Кондратюка с Александрой Трусовой после полутора лет отношений.

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