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Мостовой о списке влиятельных людей российского футбола: я смеялся минут 10

Мостовой назвал абсурдом попадание тренера Абаскаля в рейтинг «Спорт-Экспресса»

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высмеял рейтинг самых влиятельных людей российского футбола. Своим мнением он поделился со Sport24.

«Вчера увидел рейтинг, и в этом топе из «Спартака» самым влиятельным признали Абаскаля. Я смеялся минут 10! Ну как такое возможно? Человек даже в футбол никогда не играл, а тут такой абсурд. А где Романцев, Дасаев, Родионов, Мостовой или Федун со своими деньгами? Разве не они самые влиятельные в «Спартаке»?

Наличие Абаскаля в этом рейтинге равносильно тому, если бы меня поставили в топ влиятельных людей Министерства сельского хозяйства. То есть туда, где ты ни хрена ничего не понимаешь. Полнейший абсурд!» — заявил Мостовой.

Издание «Спорт-Экспресс» на основе инсайдов, мнений и информации, полученной от общения с людьми из футбольного сообщества, составляет рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе. В этот список был включен главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Испанец возглавил красно-белых перед стартом сезона-2022/23. По ходу сезона он продлил контракт с командой с увеличением заработной платы. В минувшем сезоне «Спартак» под его руководством стал третьим в чемпионате России.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице.

Ранее форвард из чемпионата Нидерландов перешел в «Спартак».

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