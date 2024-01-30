В Канаде заявили, что российские фигуристы не заслужили медаль Игр-2022

Канадская экс-фигуристка Меган Дюамель высказалась в соцсетях о намерении Олимпийского комитета России (ОКР) обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Олимпиаде-2022.

«Им дают бронзу, которую они не заcлуживают, потому что в cлучае, еcли один предcтавитель команды попадаетcя на допинге, вcя команда диcквалифицируетcя (во вcех видах cпорта). И Роccия вcе равно cчитает, что это нечеcтно? Что не так c этими людьми?» — написала Дюамель.

30 января ISU утвердил новую тройку призеров командного турнира фигуристов на Играх в Пекине. После аннулирования результатов дисквалифицированной Камилы Валиевой сборная России опустилась с первого места на третье, золото досталось США, серебро — Японии.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

Дисквалификация лишает Камилу ряда наград, завоеванных в период с 25 декабря 2021 года. Она теряет титулы чемпионки России — 2022, чемпионки Европы — 2022, олимпийской чемпионки в командном первенстве — 2022, чемпионки России по прыжкам — 2023, а также серебряной и бронзовой медалей чемпионатов России — 2023 и 2024.

Ранее вердикт по делу Валиевой назвали решением в угоду ISU и WADA.