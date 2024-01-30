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В Кремле не согласны с решениями CAS и ISU по делу Валиевой

В Кремле заявили, что не принимают решение CAS и ISU по делу Валиевой

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля после того, как российских фигуристов лишили командного золота Олимпийских игр 2022 года. Его слова передает РИА Новости.

«Мы не согласны с этими решениями — ни с решением суда, ни с решением федерации. Мы их не принимаем. Вместе с тем мы считаем, что, безусловно, со всеми соответствующими структурами нужно продолжать работу. Если имеются хоть какие-то возможности для оспаривания и для продолжения защиты прав наших спортсменов, их нужно мобилизовать до конца», — сказал Песков.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил из-за обнаружения в ее крови запрещенного вещества.

Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире. 30 января Международный союз конькобежцев (ISU) присудил россиянам третье место, отдав золото команде из США, а серебро — японцам.

В личном первенстве россиянка стала четвертой. Это не повлияло на распределение медалей.

Ранее сообщалось, что Валиеву лишили звания чемпионки Европы 2022 года.

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