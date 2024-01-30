Ротенберг призвал не драматизировать по поводу дисквалификации Валиевой

Главный тренер хоккейного СКА Роман Ротенберг назвал политизированным решением приговор Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает официальный сайт клуба.

«На политику мы не можем повлиять. Политизированное решение — это сто процентов. Но я посмотрел по срокам. Дали четыре года дисквалификации, но с 2021 года. Соответственно, остается чуть больше года. Не стоит драматизировать эту ситуацию — как есть. Надо дальше работать, не падать духом. Таков наш путь. Это вызов», — сказал Ротенберг.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

25 декабря 2021 года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) решило аннулировать результат фигуристки на первенстве страны. Это не помешало спортсменке выступить на Олимпийских играх в Пекине, где она завоевала золото в командном турнире.

За это время Валиева также успела выиграть чемпионат Европы 2022 года. Теперь золотая медаль перейдет другой российской фигуристке — Анне Щербаковой.

Ранее в МОК порадовались завершению дела о допинге фигуристки Валиевой.