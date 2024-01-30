Названы факторы, которые влияют на спад Овечкина в НХЛ

Заслуженный тренер России Федор Канарейкин объяснил, с чем связана низкая результативность российского нападающего и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова приводит Metaratings.

«Здесь, наверное, много факторов, которые влияют на игру: повышенное внимание общественности, близость рекорда, возраст и так далее. Но будем надеяться, что этот тяжелый для Александра период прошел. Тем более что мелкие травмы с возрастом начинают вылезать. Главное – избежать больших проблем со здоровьем», — заявил Канарейкин.

В ночь на 28 января «Вашингтон» сыграл с «Даллас Старз», а Овечкин отметился заброшенной шайбой и результативной передачей. После 47 матчей «Кэпиталз» занимает 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда отстает на пять очков до зоны плей-офф. 7 февраля «Вашингтон» встретится с «Монреалем».

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда 44 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которых он оформил девять заброшенных шайб и 22 результативные передачи.

Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету россиянина 831 шайба. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 63 гола.

Ранее легендарный игрок «МЮ» и сборной Англии выложил фото с Овечкиным.