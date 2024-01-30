Фигурист Галлямов отреагировал на вероятное лишение медали ОИ из-за Валиевой

Фигурист Александр Галлямов, который вместе со своей партнершей Анастасией Мишиной выступал в командном турнире Олимпийских игр — 2022, поделился размышлениями о дисквалификации Камилы Валиевой, которая может привести к тому, что золотые медали командного турнира у России будут отобраны. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Решение по этой ситуации было вполне себе ожидаемым. Тенденции к принятию именно такого решения были видны, поэтому я лично старался не обращать на это внимания. А медали у нас никто и не отбирал, так как формально и неформально их и не давали. Когда-то давно в истории, окутанной легендами, уже было, что от медалей в командном турнире отказывались. Теперь ситуация обрела новые формы», — сказал Галлямов.

Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля. Если сборная России будет лишена золота, то оно достанется США, серебро заберет Япония, а Канада получит бронзу.

Ранее в Госдуме дело Валиевой назвали спецоперацией против России.