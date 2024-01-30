В четырехлетней дисквалификации Валиевой обвинили Байдена

Бывший глава Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что в решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву виноваты президент США Джо Байден и глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Его слова приводит «Советский спорт».

«Их можно винить в этом решении. Ну как такое может быть, так затянули все это. Просто глупо, тут нет ничего кроме политики. Это очень несправедливо. Есть только плохие слова, произнести их не могу. Я большой спортивный руководитель в прошлом и говорю вам, что нельзя так делать с настоящей спортсменкой. Это просто огромная нелюбовь к нашей стране. Беда, беда, беда», — заявил Тягачев.

CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года с 25 декабря 2021 года — в этот день года в пробе спортсменки, взятой на чемпионате России, было обнаружено запрещенное вещество — триметазидин. О том, что проба дала положительный результат, стало известно во время Олимпиады 2022 года после победы России в командном турнире.

При этом CAS разрешил Валиевой принять участие в личном турнире при условии, что награждение не будет проведено, если фигуристка выиграет медаль. Валиева лидировала после короткой программы, однако в произвольном прокате допустила ряд грубых ошибок, что позволило ей по итогу занять четвертое место.

Судьбу медалей командного турнира Олимпиады решит совет Международного союза конькобежцев (ISU) на заседании, которое состоится 7 февраля.

Ранее Валиевой предрекли завершение карьеры.